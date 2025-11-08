Današnja cena Doge Baby

Današnja cena kriptovalute Doge Baby (DOGE BABY) v živo je $ 0.03921459, s spremembo 13.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOGE BABY v USD je $ 0.03921459 na DOGE BABY.

Kriptovaluta Doge Baby je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,764.38, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 300.00K DOGE BABY. V zadnjih 24 urah se je DOGE BABY trgovalo med $ 0.03921157 (najnižje) in $ 0.04537867 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 25.64, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03141263.

V kratkoročni uspešnosti se je DOGE BABY premaknil +0.01% v zadnji uri in +8.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Doge Baby (DOGE BABY)

Tržna kapitalizacija $ 11.76K$ 11.76K $ 11.76K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.76K$ 11.76K $ 11.76K Zaloga v obtoku 300.00K 300.00K 300.00K Skupna ponudba 300,000.0 300,000.0 300,000.0

