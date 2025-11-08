Današnja cena kriptovalute Dogami v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija DOGA je 283,337 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DOGA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Dogami v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija DOGA je 283,337 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DOGA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Dogami (DOGA) v živo je --, s spremembo 0.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOGA v USD je -- na DOGA.
Kriptovaluta Dogami je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 283,337, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 774.97M DOGA. V zadnjih 24 urah se je DOGA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.413535, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je DOGA premaknil -0.48% v zadnji uri in -7.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Dogami je $ 283.34K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DOGA je 774.97M, skupna ponudba pa znaša 888888888.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 324.99K.
Zgodovina cen Dogami (DOGA) v USD
Danes je bila sprememba cene Dogami v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Dogami v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Dogami v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Dogami v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
-0.32%
30 dni
$ 0
-32.63%
60 dni
$ 0
-42.08%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Dogami
Napoved cene Dogami (DOGA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DOGA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Dogami (DOGA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Dogami lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Dogami v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DOGA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Dogami.
Kaj je Dogami (DOGA)
Discover DOGAMÍ!
A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs.
DOGAMÍ’s pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game’s future whilst empowering them through DeFi.
Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces.
DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures.
Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.
Če bi kriptovaluta Dogami rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Dogami.
Koliko je kriptovaluta Dogami vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Dogami je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Dogami še vedno dobra naložba?
Dogami ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v DOGA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Dogami?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Dogami v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Dogami?
Cena kriptovalute DOGA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Dogami v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena DOGA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Dogami?
Na ceno DOGA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,790.08
+0.98%
ETH
3,408.85
+3.37%
SOL
159.2
+2.43%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.159
+6.06%
Bo cena kriptovalute Dogami letos rasla?
Cena kriptovalute Dogami bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Dogami (DOGA).
Pomembne panožne novosti Dogami (DOGA)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
