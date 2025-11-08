BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Dogami v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija DOGA je 283,337 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DOGA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o DOGA

Informacije o ceni DOGA

Kaj je DOGA

Uradna spletna stran DOGA

Tokenomika DOGA

Napoved cen DOGA

Dogami Logotip

Dogami Cena (DOGA)

Nerazporejeno

Cena 1 DOGA v USD v živo:

$0.00036561
-0.60%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
Dogami (DOGA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:54:49 (UTC+8)

Današnja cena Dogami

Današnja cena kriptovalute Dogami (DOGA) v živo je --, s spremembo 0.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOGA v USD je -- na DOGA.

Kriptovaluta Dogami je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 283,337, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 774.97M DOGA. V zadnjih 24 urah se je DOGA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.413535, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DOGA premaknil -0.48% v zadnji uri in -7.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dogami (DOGA)

$ 283.34K
--
$ 324.99K
774.97M
888,888,888.0
Trenutna tržna kapitalizacija Dogami je $ 283.34K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DOGA je 774.97M, skupna ponudba pa znaša 888888888.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 324.99K.

Zgodovina cene Dogami, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.413535
$ 0
-0.48%

-0.32%

-7.09%

-7.09%

Zgodovina cen Dogami (DOGA) v USD

Danes je bila sprememba cene Dogami v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Dogami v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Dogami v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Dogami v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.32%
30 dni$ 0-32.63%
60 dni$ 0-42.08%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Dogami

Napoved cene Dogami (DOGA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DOGA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Dogami (DOGA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Dogami lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Dogami v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DOGA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Dogami.

Kaj je Dogami (DOGA)

Discover DOGAMÍ!

A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ’s pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game’s future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Dogami (DOGA)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Dogami

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Dogami?
Če bi kriptovaluta Dogami rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Dogami.
Pomembne panožne novosti Dogami (DOGA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Dogami

