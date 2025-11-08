Današnja cena Dogami

Današnja cena kriptovalute Dogami (DOGA) v živo je --, s spremembo 0.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOGA v USD je -- na DOGA.

Kriptovaluta Dogami je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 283,337, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 774.97M DOGA. V zadnjih 24 urah se je DOGA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.413535, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DOGA premaknil -0.48% v zadnji uri in -7.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dogami (DOGA)

Tržna kapitalizacija $ 283.34K$ 283.34K $ 283.34K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 324.99K$ 324.99K $ 324.99K Zaloga v obtoku 774.97M 774.97M 774.97M Skupna ponudba 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

Trenutna tržna kapitalizacija Dogami je $ 283.34K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DOGA je 774.97M, skupna ponudba pa znaša 888888888.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 324.99K.