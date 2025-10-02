Tokenomika dog with apple in mouth (APPLE)
The viral TikTok Apple Dog animated with Ai to make the funniest most wholesome memes possible. Apple is the first Ai video meme. TikTok has run with this dog creating more the 94 million views and countless posts. Apple is poised to take make the meme well known among meme enthusiasts. The memes are easy to create and only take a minute or two to do so. The community is very strong and inclusive, everyone is welcome to create their own memes with Apple dog!
Tokenomika dog with apple in mouth (APPLE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike dog with apple in mouth (APPLE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov APPLE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov APPLE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko APPLE, raziščite ceno žetona APPLE v živo!
