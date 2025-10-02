Tokenomika Dog Stolen From Tesla (LEMON)
Tokenomika in analiza cen Dog Stolen From Tesla (LEMON)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Dog Stolen From Tesla (LEMON), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Dog Stolen From Tesla (LEMON)
The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry.
Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return.
The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department.
Tokenomika Dog Stolen From Tesla (LEMON): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Dog Stolen From Tesla (LEMON) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LEMON, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LEMON.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LEMON, raziščite ceno žetona LEMON v živo!
