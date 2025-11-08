Današnja cena Dog In Vest

Današnja cena kriptovalute Dog In Vest (INVEST) v živo je $ 0.0000353, s spremembo 3.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz INVEST v USD je $ 0.0000353 na INVEST.

Kriptovaluta Dog In Vest je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 37,679, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.81M INVEST. V zadnjih 24 urah se je INVEST trgovalo med $ 0.00003542 (najnižje) in $ 0.00003895 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0053796, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00003122.

V kratkoročni uspešnosti se je INVEST premaknil -6.53% v zadnji uri in -14.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dog In Vest (INVEST)

Tržna kapitalizacija $ 37.68K$ 37.68K $ 37.68K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 37.68K$ 37.68K $ 37.68K Zaloga v obtoku 999.81M 999.81M 999.81M Skupna ponudba 999,810,996.181804 999,810,996.181804 999,810,996.181804

Trenutna tržna kapitalizacija Dog In Vest je $ 37.68K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba INVEST je 999.81M, skupna ponudba pa znaša 999810996.181804. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 37.68K.