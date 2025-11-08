Današnja cena Doctor Mutant

Današnja cena kriptovalute Doctor Mutant (DRMUTANT) v živo je --, s spremembo 4.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DRMUTANT v USD je -- na DRMUTANT.

Kriptovaluta Doctor Mutant je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 32,961, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B DRMUTANT. V zadnjih 24 urah se je DRMUTANT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00232529, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DRMUTANT premaknil -0.18% v zadnji uri in -35.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Doctor Mutant (DRMUTANT)

Tržna kapitalizacija $ 32.96K$ 32.96K $ 32.96K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 32.96K$ 32.96K $ 32.96K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

