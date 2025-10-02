Tokenomika Dmarketplace ($DMP)
Tokenomika in analiza cen Dmarketplace ($DMP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Dmarketplace ($DMP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Dmarketplace ($DMP)
dMarketplace is a cutting-edge decentralized e-commerce platform that seamlessly integrates Web3 technologies, blockchain infrastructure, and artificial intelligence (AI) to revolutionize everyday transactions. By facilitating the exchange of on-chain digital assets for real-world products, dMarketplace promotes the widespread adoption of cryptocurrencies for daily use. Our mission is to construct a robust e-commerce ecosystem that enhances the utility of cryptocurrency ownership, incentivizes the exchange of goods through digital currencies, and bridges the existing gap between the decentralized Web3 environment and traditional commerce. This whitepaper delves into the technical architecture of dMarketplace, elucidating how its decentralized framework, augmented by sophisticated AI and blockchain mechanisms, empowers users to engage in secure, transparent, and efficient crypto-commerce.
Tokenomika Dmarketplace ($DMP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Dmarketplace ($DMP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov $DMP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $DMP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko $DMP, raziščite ceno žetona $DMP v živo!
Napoved cene $DMP
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $DMP? Naša stran za napovedovanje cen $DMP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
