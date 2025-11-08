Današnja cena DLMM

Današnja cena kriptovalute DLMM (DLMM) v živo je $ 0.00052155, s spremembo 3.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DLMM v USD je $ 0.00052155 na DLMM.

Kriptovaluta DLMM je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 402,151, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 771.08M DLMM. V zadnjih 24 urah se je DLMM trgovalo med $ 0.00052143 (najnižje) in $ 0.00056861 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00177886, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00007724.

V kratkoročni uspešnosti se je DLMM premaknil -0.62% v zadnji uri in -38.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DLMM (DLMM)

Tržna kapitalizacija $ 402.15K$ 402.15K $ 402.15K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 452.74K$ 452.74K $ 452.74K Zaloga v obtoku 771.08M 771.08M 771.08M Skupna ponudba 868,075,366.420069 868,075,366.420069 868,075,366.420069

Trenutna tržna kapitalizacija DLMM je $ 402.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DLMM je 771.08M, skupna ponudba pa znaša 868075366.420069. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 452.74K.