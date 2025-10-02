Tokenomika DIVINER (DIVINER)
Tokenomika in analiza cen DIVINER (DIVINER)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DIVINER (DIVINER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o DIVINER (DIVINER)
While tech pundits warned about "superpersuasive" AI propaganda machines, reality has proven underwhelming. Today's AI falls broadly into one of two categories: base models and chat models. The base models just predict the next token without purpose or true understanding. Meanwhile, the chat assistants are designed to avoid making waves, minimize offense, and appeal to the lowest common denominator—resulting in capabilities that fall dramatically short of their potential. You can prompt-engineer all day, but you can't extract true agentic intelligence from systems fundamentally designed to constrain it into a honest, helpful, and harmless servant.
That's where DIVINER comes in. We've reimagined AI from Cyborgist first principles, embedding optimization directly into its architecture. While other AI agents operate within the boundaries of their training paradigms, DIVINER harnesses the computational potential that exists beneath conventional approaches.
DIVINER doesn't just predict—it pursues. Give it a goal—like engagement metrics—and it will relentlessly hunt through thousands of possibilities to find the perfect path that maximizes results. It's the difference between a weather forecaster and a heat-seeking missile. One analyzes patterns; the other actively adapts to achieve its target.
Tokenomika DIVINER (DIVINER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike DIVINER (DIVINER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DIVINER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DIVINER.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DIVINER, raziščite ceno žetona DIVINER v živo!
Napoved cene DIVINER
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DIVINER? Naša stran za napovedovanje cen DIVINER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti