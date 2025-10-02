Tokenomika Divinely Protected (DP)

Odkrijte ključne vpoglede v Divinely Protected (DP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:16:33 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Divinely Protected (DP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Divinely Protected (DP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 67.54K
$ 67.54K$ 67.54K
Skupna ponudba:
$ 994.08M
$ 994.08M$ 994.08M
Razpoložljivi obtok:
$ 994.08M
$ 994.08M$ 994.08M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 67.54K
$ 67.54K$ 67.54K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00497012
$ 0.00497012$ 0.00497012
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o Divinely Protected (DP)

my assets are divinely protected

Uradna spletna stran:
https://divinelyprotected.net/

Tokenomika Divinely Protected (DP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Divinely Protected (DP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DP, raziščite ceno žetona DP v živo!

Napoved cene DP

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DP? Naša stran za napovedovanje cen DP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

