Tokenomika Ditto Staked Aptos (STAPT)
Tokenomika in analiza cen Ditto Staked Aptos (STAPT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ditto Staked Aptos (STAPT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Ditto Staked Aptos (STAPT)
Ditto is the premier liquid staking protocol on Aptos. We aim to create the safest and most robust liquid staking derivative for Aptos that is richly integrated and positioned as the base token on Aptos DeFi.
Holding Ditto staked Aptos is like holding Aptos but better — users will be able to use their stAPT across the Aptos DeFi ecosystem while earning yield and securing the network.
Users will be able to stake Aptos (APT) with us to receive stAPT — Ditto staked Aptos.
With that stAPT, users will then be able to participate in the Aptos DeFi ecosystem, all the while earning yield and securing the network with zero overhead.
We intend to make stAPT a key primitive on Aptos, by creating an ecosystem around liquid staking and forming rich integrations we can move towards a world where stAPT is a predominant token not only for yield but for utility too.
Users will be easily able to move between stAPT and APT with minimal friction through both swaps on dexes and via staking / unstaking.
With all this in place, we believe that holding stAPT will be strictly better than holding APT in the majority of cases for both users and the network.
Tokenomika Ditto Staked Aptos (STAPT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Ditto Staked Aptos (STAPT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov STAPT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STAPT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko STAPT, raziščite ceno žetona STAPT v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
