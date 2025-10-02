Tokenomika Districts (DSTRX)

Tokenomika Districts (DSTRX)

Odkrijte ključne vpoglede v Districts (DSTRX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:50:13 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Districts (DSTRX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Districts (DSTRX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.78M
$ 4.78M
Skupna ponudba:
$ 125.00M
$ 125.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 123.05M
$ 123.05M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.86M
$ 4.86M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.067029
$ 0.067029
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.02729575
$ 0.02729575
Trenutna cena:
$ 0.03888189
$ 0.03888189

Informacije o Districts (DSTRX)

Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications.

Uradna spletna stran:
https://districts.xyz/
Bela knjiga:
https://districts.xyz/files/Districts_Token_Economy_Whitepaper.pdf

Tokenomika Districts (DSTRX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Districts (DSTRX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DSTRX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DSTRX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DSTRX, raziščite ceno žetona DSTRX v živo!

Napoved cene DSTRX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DSTRX? Naša stran za napovedovanje cen DSTRX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti