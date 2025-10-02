Odkrijte ključne vpoglede v Distracted Dudes (DUDE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Distracted Dudes (DUDE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$DUDE: a dude-to-dude electronic cash system $DUDE is a memecoin on Base There is a supply of 10 billion There was no presale 0 was reserved 50% airdropped to around 60,000 addresses 50% in LP and locked for 200 years $DUDE uses Bytecode20, the most efficient ERC20

Zdaj, ko razumete tokenomiko DUDE, raziščite ceno žetona DUDE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DUDE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Distracted Dudes (DUDE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DUDE? Naša stran za napovedovanje cen DUDE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

