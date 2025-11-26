Kaj je DISCO

Tokenomika in analiza cen Disco By Matt Furie (DISCO) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Disco By Matt Furie (DISCO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 108.12K $ 108.12K $ 108.12K Skupna ponudba: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Razpoložljivi obtok: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 108.12K $ 108.12K $ 108.12K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00306541 $ 0.00306541 $ 0.00306541 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00005465 $ 0.00005465 $ 0.00005465 Trenutna cena: $ 0.00010786 $ 0.00010786 $ 0.00010786 Preberite več o ceni Disco By Matt Furie (DISCO) Kupite DISCO zdaj!

Informacije o Disco By Matt Furie (DISCO) Uradna spletna stran: https://www.discohedzeth.com/

Tokenomika Disco By Matt Furie (DISCO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Disco By Matt Furie (DISCO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov DISCO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DISCO. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko DISCO, raziščite ceno žetona DISCO v živo!

Napoved cene DISCO Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DISCO? Naša stran za napovedovanje cen DISCO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona DISCO zdaj!

