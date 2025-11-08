Današnja cena Disco By Matt Furie

Današnja cena kriptovalute Disco By Matt Furie (DISCO) v živo je $ 0.00087967, s spremembo 2.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DISCO v USD je $ 0.00087967 na DISCO.

Kriptovaluta Disco By Matt Furie je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 879,672, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B DISCO. V zadnjih 24 urah se je DISCO trgovalo med $ 0.00083109 (najnižje) in $ 0.00101758 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00306541, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00005465.

V kratkoročni uspešnosti se je DISCO premaknil -1.47% v zadnji uri in -26.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Disco By Matt Furie (DISCO)

Tržna kapitalizacija $ 879.67K$ 879.67K $ 879.67K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 879.67K$ 879.67K $ 879.67K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Disco By Matt Furie je $ 879.67K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DISCO je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 879.67K.