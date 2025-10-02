Odkrijte ključne vpoglede v DISCIPLINE (DISCIPLINE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone’s life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DISCIPLINE, raziščite ceno žetona DISCIPLINE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DISCIPLINE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike DISCIPLINE (DISCIPLINE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DISCIPLINE? Naša stran za napovedovanje cen DISCIPLINE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

