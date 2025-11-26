Kaj je DINO

Tokenomika DinoSwap (DINO) Odkrijte ključne vpoglede v DinoSwap (DINO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen DinoSwap (DINO) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DinoSwap (DINO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 79.56K $ 79.56K $ 79.56K Skupna ponudba: $ 174.66M $ 174.66M $ 174.66M Razpoložljivi obtok: $ 155.47M $ 155.47M $ 155.47M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 89.38K $ 89.38K $ 89.38K Najvišja vrednost vseh časov: $ 4.39 $ 4.39 $ 4.39 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0.00051238 $ 0.00051238 $ 0.00051238 Preberite več o ceni DinoSwap (DINO) Kupite DINO zdaj!

Informacije o DinoSwap (DINO) Uradna spletna stran: https://dinoswap.exchange/

Tokenomika DinoSwap (DINO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike DinoSwap (DINO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov DINO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DINO. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko DINO, raziščite ceno žetona DINO v živo!

Napoved cene DINO Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DINO? Naša stran za napovedovanje cen DINO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona DINO zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!