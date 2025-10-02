Odkrijte ključne vpoglede v Digitex (DGTX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Digitex (DGTX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

What makes your project unique? Digitex Games is so easy to use and this means it's user-friendly for players on Digitex Games.

What is the project about? "Digitex futures exchange" is rebranded to "Digitex Games". DigitexGames is about online games on Polygon blockchain and ability to bridge between Ethereum and Polygon blockchain.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DGTX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Digitex (DGTX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

