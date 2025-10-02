Tokenomika Digitex (DGTX)
Tokenomika in analiza cen Digitex (DGTX)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Digitex (DGTX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Digitex (DGTX)
What is the project about? "Digitex futures exchange" is rebranded to "Digitex Games". DigitexGames is about online games on Polygon blockchain and ability to bridge between Ethereum and Polygon blockchain.
What makes your project unique? Digitex Games is so easy to use and this means it's user-friendly for players on Digitex Games.
History of your project. previously as Digitex exchange.
What’s next for your project? Launching more games on Digitex Games and provide liquidity.
What can your token be used for? For playing on Digitex Games at lower fees.
Tokenomika Digitex (DGTX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Digitex (DGTX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DGTX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DGTX.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DGTX, raziščite ceno žetona DGTX v živo!
Napoved cene DGTX
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DGTX? Naša stran za napovedovanje cen DGTX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti