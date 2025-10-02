Tokenomika Digital TreaZure (Z)
Tokenomika in analiza cen Digital TreaZure (Z)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Digital TreaZure (Z), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Digital TreaZure (Z)
Discover Digital TreaZure: Transforming Marketing into a Global Adventure! Unleash rewards, exclusive offers, and immersive experiences worldwide. Unlock your potential with our innovative app, featuring cutting-edge technology and personalized strategies.
The world’s first real-life scavenger hunt app for the marketing industry. Earn rewards, exclusive offers, and discounts worldwide while experiencing immersive, interactive adventures. Say goodbye to traditional marketing fatigue and hello to a revolutionary approach that combines digital interactivity with real-world exploration. Unlock possibilities with our flagship app, backed by cutting-edge technology and patent-pending software, offering transparency and tailored strategies for businesses.
Tokenomika Digital TreaZure (Z): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Digital TreaZure (Z) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov Z, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov Z.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko Z, raziščite ceno žetona Z v živo!
Napoved cene Z
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal Z? Naša stran za napovedovanje cen Z združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
