Današnja cena Digital Slop

Današnja cena kriptovalute Digital Slop (SLOP) v živo je --, s spremembo 6.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SLOP v USD je -- na SLOP.

Kriptovaluta Digital Slop je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,847.33, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.44M SLOP. V zadnjih 24 urah se je SLOP trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SLOP premaknil -0.39% v zadnji uri in -26.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržna kapitalizacija $ 14.85K$ 14.85K $ 14.85K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.85K$ 14.85K $ 14.85K Zaloga v obtoku 999.44M 999.44M 999.44M Skupna ponudba 999,438,078.933732 999,438,078.933732 999,438,078.933732

