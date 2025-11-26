Kaj je OIL

Tokenomika Digital Oil Memecoin (OIL)

Tokenomika in analiza cen Digital Oil Memecoin (OIL) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Digital Oil Memecoin (OIL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 107.61K $ 107.61K $ 107.61K Skupna ponudba: $ 998.28M $ 998.28M $ 998.28M Razpoložljivi obtok: $ 998.28M $ 998.28M $ 998.28M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 107.61K $ 107.61K $ 107.61K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00353663 $ 0.00353663 $ 0.00353663 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0.0001078 $ 0.0001078 $ 0.0001078 Preberite več o ceni Digital Oil Memecoin (OIL) Kupite OIL zdaj!

Tokenomika Digital Oil Memecoin (OIL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Digital Oil Memecoin (OIL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov OIL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OIL. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko OIL, raziščite ceno žetona OIL v živo!

Napoved cene OIL Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OIL? Naša stran za napovedovanje cen OIL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona OIL zdaj!

