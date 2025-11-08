Današnja cena Digital Oil Memecoin

Današnja cena kriptovalute Digital Oil Memecoin (OIL) v živo je --, s spremembo 8.43 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OIL v USD je -- na OIL.

Kriptovaluta Digital Oil Memecoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 112,095, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.29M OIL. V zadnjih 24 urah se je OIL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00353663, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je OIL premaknil -1.39% v zadnji uri in -23.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Digital Oil Memecoin (OIL)

Tržne informacije Digital Oil Memecoin (OIL)

Tržna kapitalizacija $ 112.10K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 112.10K Zaloga v obtoku 998.29M Skupna ponudba 998,286,439.233289

