Današnja cena Digital Gold

Današnja cena kriptovalute Digital Gold (GOLD) v živo je $ 0.00001494, s spremembo 14.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOLD v USD je $ 0.00001494 na GOLD.

Kriptovaluta Digital Gold je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,935.46, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B GOLD. V zadnjih 24 urah se je GOLD trgovalo med $ 0.00001219 (najnižje) in $ 0.00002067 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00010403, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001204.

V kratkoročni uspešnosti se je GOLD premaknil +2.53% v zadnji uri in -19.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Digital Gold (GOLD)

Tržna kapitalizacija $ 14.94K$ 14.94K $ 14.94K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.94K$ 14.94K $ 14.94K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Digital Gold je $ 14.94K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GOLD je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.94K.