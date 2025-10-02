Odkrijte ključne vpoglede v Digital Bank of Africa (DBA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Digital Bank of Africa (DBA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

DafriBank Digital LTD is a fully-fledged bank duly licensed and regulated by the Central Bank of Comoros Island and a member of Mwali International Monetary Service Authority of Comoros Island. DafriBank became the first bank in Africa to openly support crypto technology by issuing its market share through DBA crypto currency. The bank recently backed a start-up crypto asset solution DafriXchange Pro.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DBA, raziščite ceno žetona DBA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DBA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Digital Bank of Africa (DBA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DBA? Naša stran za napovedovanje cen DBA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

