Informacije o Digital Bank of Africa (DBA)
DafriBank Digital LTD is a fully-fledged bank duly licensed and regulated by the Central Bank of Comoros Island and a member of Mwali International Monetary Service Authority of Comoros Island. DafriBank became the first bank in Africa to openly support crypto technology by issuing its market share through DBA crypto currency. The bank recently backed a start-up crypto asset solution DafriXchange Pro.
Tokenomika Digital Bank of Africa (DBA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Digital Bank of Africa (DBA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DBA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DBA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DBA, raziščite ceno žetona DBA v živo!
