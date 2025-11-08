Današnja cena Diem

Današnja cena kriptovalute Diem (DIEM) v živo je $ 122.75, s spremembo 6.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DIEM v USD je $ 122.75 na DIEM.

Kriptovaluta Diem je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,886,389, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 31.67K DIEM. V zadnjih 24 urah se je DIEM trgovalo med $ 110.06 (najnižje) in $ 127.49 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 347.15, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 109.15.

V kratkoročni uspešnosti se je DIEM premaknil +0.34% v zadnji uri in -10.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Diem (DIEM)

Tržna kapitalizacija $ 3.89M$ 3.89M $ 3.89M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.89M$ 3.89M $ 3.89M Zaloga v obtoku 31.67K 31.67K 31.67K Skupna ponudba 31,674.20417156555 31,674.20417156555 31,674.20417156555

Trenutna tržna kapitalizacija Diem je $ 3.89M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DIEM je 31.67K, skupna ponudba pa znaša 31674.20417156555. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.89M.