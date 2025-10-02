Tokenomika DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

Tokenomika DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

Odkrijte ključne vpoglede v DIAMOND The Cat Coin (DMTC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
2025-10-02
Tokenomika in analiza cen DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DIAMOND The Cat Coin (DMTC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 7.11K
Skupna ponudba:
$ 999.88M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.88M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 7.11K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01973356
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

DMTC or DIAMOND The Cat Coin is a viral meme coin on Solana Blockchain, Based in Thailand and Global and Based on a true story about my lovely cat(DIAMOND) and made by love, I just want my cat to be immortal in this whole world until I die that's a first idea of this project start. We're start from $2,000 Market cap and hit All time high at $10.9 million, please come to check our project and let's DMTC get list on Coingecko to let's everyone in this whole world know DMTC.

Uradna spletna stran:
https://www.dmtcsolana.com/
Bela knjiga:
https://docs.dmtcsolana.com/

Tokenomika DIAMOND The Cat Coin (DMTC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike DIAMOND The Cat Coin (DMTC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DMTC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DMTC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DMTC, raziščite ceno žetona DMTC v živo!

Napoved cene DMTC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DMTC? Naša stran za napovedovanje cen DMTC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti