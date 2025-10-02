Odkrijte ključne vpoglede v DFX Finance (DFX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DFX Finance (DFX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world.

DFX Finance is a decentralized foreign exchange protocol optimized for trading fiat-backed foreign stablecoins, (CADC, EURS, XSGD, etc.) using real-world FX prices. You can safely earn yield or use the DFX platform and contracts to provide true financial localization for the customers of your global business. A decentralized protocol where users can efficiently exchange stablecoins pegged to various foreign currencies isn’t only important, but necessary. DFX Finance is that protocol for the exchange of foreign stablecoins. DFX’s algorithm dynamically adjusts by using real world FX price feeds from ChainLink to ensure that you get the best rates. Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world. DFX Finance will bring foreign exchange of currencies on-chain and enable millions of users to get the best exchange rates possible. Contact us today or check the links below to get started. Official Website - https://dfx.finance/ Official dapp - https://app.dfx.finance/ DFX Docs - https://docs.dfx.finance/

Zdaj, ko razumete tokenomiko DFX, raziščite ceno žetona DFX v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DFX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike DFX Finance (DFX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DFX? Naša stran za napovedovanje cen DFX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.