Tokenomika Dexsport (DESU)
Tokenomika in analiza cen Dexsport (DESU)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Dexsport (DESU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Dexsport (DESU)
Dexsport is an innovative project that changes the way users think about betting. The platform is a DeFi prediction platform that includes: sports betting, prediction market, P2P prediction on cryptocurrency rates, and NFT collecting.
Tokenomika Dexsport (DESU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Dexsport (DESU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DESU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DESU.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DESU, raziščite ceno žetona DESU v živo!
Napoved cene DESU
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DESU? Naša stran za napovedovanje cen DESU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
