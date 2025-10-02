Tokenomika dexSHARE (DEXSHARE)

Tokenomika dexSHARE (DEXSHARE)

Odkrijte ključne vpoglede v dexSHARE (DEXSHARE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 16:07:19 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen dexSHARE (DEXSHARE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za dexSHARE (DEXSHARE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 700.60
$ 700.60
Skupna ponudba:
$ 67.16K
$ 67.16K
Razpoložljivi obtok:
$ 19.61K
$ 19.61K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.40K
$ 2.40K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 414.96
$ 414.96
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00209527
$ 0.00209527
Trenutna cena:
$ 0.03573132
$ 0.03573132

Informacije o dexSHARE (DEXSHARE)

dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol.

Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF.

Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model.

Uradna spletna stran:
https://www.dexfinance.com/
Bela knjiga:
https://www.dexfinance.com/documentation/

Tokenomika dexSHARE (DEXSHARE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike dexSHARE (DEXSHARE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DEXSHARE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DEXSHARE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DEXSHARE, raziščite ceno žetona DEXSHARE v živo!

Napoved cene DEXSHARE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DEXSHARE? Naša stran za napovedovanje cen DEXSHARE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti