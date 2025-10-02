Tokenomika DexQuark (QRK)

Tokenomika DexQuark (QRK)

Odkrijte ključne vpoglede v DexQuark (QRK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 16:07:12 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen DexQuark (QRK)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DexQuark (QRK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 13.38K
$ 13.38K
Skupna ponudba:
$ 895.66M
$ 895.66M
Razpoložljivi obtok:
$ 895.66M
$ 895.66M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 13.38K
$ 13.38K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00107475
$ 0.00107475
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o DexQuark (QRK)

DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism.

We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary.

The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question.

Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots.

Uradna spletna stran:
https://dexquark.io
Bela knjiga:
http://docsend.com/v/qnr3h/dexquark-pitchdeck

Tokenomika DexQuark (QRK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike DexQuark (QRK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov QRK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov QRK.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko QRK, raziščite ceno žetona QRK v živo!

Napoved cene QRK

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal QRK? Naša stran za napovedovanje cen QRK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti