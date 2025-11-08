Današnja cena Dex Trending Fund 6900

Današnja cena kriptovalute Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) v živo je $ 0.00000887, s spremembo 5.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DTF6900 v USD je $ 0.00000887 na DTF6900.

Kriptovaluta Dex Trending Fund 6900 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,233.03, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 815.86M DTF6900. V zadnjih 24 urah se je DTF6900 trgovalo med $ 0.00000837 (najnižje) in $ 0.0000090 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00127758, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000829.

V kratkoročni uspešnosti se je DTF6900 premaknil 0.00% v zadnji uri in -23.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Trenutna tržna kapitalizacija Dex Trending Fund 6900 je $ 7.23K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DTF6900 je 815.86M, skupna ponudba pa znaša 815858279.47. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.23K.