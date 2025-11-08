BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Dex Trending Fund 6900 v živo je 0.00000887 USD. Tržna kapitalizacija DTF6900 je 7,233.03 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DTF6900 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Dex Trending Fund 6900 v živo je 0.00000887 USD. Tržna kapitalizacija DTF6900 je 7,233.03 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DTF6900 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o DTF6900

Informacije o ceni DTF6900

Kaj je DTF6900

Uradna spletna stran DTF6900

Tokenomika DTF6900

Napoved cen DTF6900

Dex Trending Fund 6900 Logotip

Dex Trending Fund 6900 Cena (DTF6900)

Nerazporejeno

Cena 1 DTF6900 v USD v živo:

+5.90%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:19:23 (UTC+8)

Današnja cena Dex Trending Fund 6900

Današnja cena kriptovalute Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) v živo je $ 0.00000887, s spremembo 5.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DTF6900 v USD je $ 0.00000887 na DTF6900.

Kriptovaluta Dex Trending Fund 6900 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,233.03, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 815.86M DTF6900. V zadnjih 24 urah se je DTF6900 trgovalo med $ 0.00000837 (najnižje) in $ 0.0000090 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00127758, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000829.

V kratkoročni uspešnosti se je DTF6900 premaknil 0.00% v zadnji uri in -23.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Trenutna tržna kapitalizacija Dex Trending Fund 6900 je $ 7.23K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DTF6900 je 815.86M, skupna ponudba pa znaša 815858279.47. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.23K.

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

0.00%

+5.93%

-23.63%

-23.63%

Zgodovina cen Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) v USD

Danes je bila sprememba cene Dex Trending Fund 6900 v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Dex Trending Fund 6900 v USD $ -0.0000050335.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Dex Trending Fund 6900 v USD $ -0.0000083275.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Dex Trending Fund 6900 v USD $ -0.00031573485024681906.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+5.93%
30 dni$ -0.0000050335-56.74%
60 dni$ -0.0000083275-93.88%
90 dni$ -0.00031573485024681906-97.26%

Napoved cene za kriptovaluto Dex Trending Fund 6900

Napoved cene Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DTF6900 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Dex Trending Fund 6900 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Dex Trending Fund 6900 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DTF6900 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Dex Trending Fund 6900.

Kaj je Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

DTF6900 is a utility meme coin that tracks top trending tokens on Dexscreener. When a legit coin starts trending DTF6900 airdrops it to holders. No guessing, no sniping; just hold and get exposure to potential 100x plays. DTF6900 is the first PvE utility meme coin that rewards holders by supporting other trending tokens. Instead of competing, it collaborates by giving exposure to both its holders and rising projects. It’s also being built directly with RevShare, making it structurally impossible to fork.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Dex Trending Fund 6900

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Dex Trending Fund 6900?
Če bi kriptovaluta Dex Trending Fund 6900 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Dex Trending Fund 6900.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:19:23 (UTC+8)

