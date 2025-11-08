Današnja cena Dessistant by Virtuals

Današnja cena kriptovalute Dessistant by Virtuals (DESS) v živo je $ 0.00017053, s spremembo 3.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DESS v USD je $ 0.00017053 na DESS.

Kriptovaluta Dessistant by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 86,855, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 507.54M DESS. V zadnjih 24 urah se je DESS trgovalo med $ 0.00016714 (najnižje) in $ 0.0002124 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00089122, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00006191.

V kratkoročni uspešnosti se je DESS premaknil +1.73% v zadnji uri in -50.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dessistant by Virtuals (DESS)

Tržna kapitalizacija $ 86.86K$ 86.86K $ 86.86K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 171.13K$ 171.13K $ 171.13K Zaloga v obtoku 507.54M 507.54M 507.54M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

