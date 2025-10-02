Tokenomika Deq Staked AVAIL (STAVAIL)
Tokenomika in analiza cen Deq Staked AVAIL (STAVAIL)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Deq Staked AVAIL (STAVAIL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Deq Staked AVAIL (STAVAIL)
Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.
Tokenomika Deq Staked AVAIL (STAVAIL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Deq Staked AVAIL (STAVAIL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov STAVAIL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STAVAIL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko STAVAIL, raziščite ceno žetona STAVAIL v živo!
Napoved cene STAVAIL
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal STAVAIL? Naša stran za napovedovanje cen STAVAIL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
