Današnja cena Depot App

Današnja cena kriptovalute Depot App (DEPOT) v živo je $ 0.00015384, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DEPOT v USD je $ 0.00015384 na DEPOT.

Kriptovaluta Depot App je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,307.37, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 80.00M DEPOT. V zadnjih 24 urah se je DEPOT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01573771, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00013806.

V kratkoročni uspešnosti se je DEPOT premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Depot App (DEPOT)

Tržna kapitalizacija $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K Zaloga v obtoku 80.00M 80.00M 80.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Depot App je $ 12.31K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DEPOT je 80.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.38K.