Današnja cena kriptovalute Dephaser JPY (JPYT) v živo je $ 0.00646943, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JPYT v USD je $ 0.00646943 na JPYT.
Kriptovaluta Dephaser JPY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 162,523, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 25.14M JPYT. V zadnjih 24 urah se je JPYT trgovalo med $ 0.00640833 (najnižje) in $ 0.00653106 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00682267, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00631154.
V kratkoročni uspešnosti se je JPYT premaknil +0.49% v zadnji uri in +0.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Dephaser JPY (JPYT)
$ 162.52K
$ 162.52K
--
--
$ 162.52K
$ 162.52K
25.14M
25.14M
25,138,085.16154
25,138,085.16154
Trenutna tržna kapitalizacija Dephaser JPY je $ 162.52K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba JPYT je 25.14M, skupna ponudba pa znaša 25138085.16154. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 162.52K.
Zgodovina cene Dephaser JPY, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00640833
$ 0.00640833
24H Nizka
$ 0.00653106
$ 0.00653106
24H Visoka
$ 0.00640833
$ 0.00640833
$ 0.00653106
$ 0.00653106
$ 0.00682267
$ 0.00682267
$ 0.00631154
$ 0.00631154
+0.49%
+0.10%
+0.20%
+0.20%
Zgodovina cen Dephaser JPY (JPYT) v USD
Danes je bila sprememba cene Dephaser JPY v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Dephaser JPY v USD $ -0.0000335899. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Dephaser JPY v USD $ -0.0001926123. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Dephaser JPY v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+0.10%
30 dni
$ -0.0000335899
-0.51%
60 dni
$ -0.0001926123
-2.97%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Dephaser JPY
Napoved cene Dephaser JPY (JPYT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JPYT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Dephaser JPY (JPYT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Dephaser JPY lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Dephaser JPY v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen JPYT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Dephaser JPY.
Kaj je Dephaser JPY (JPYT)
DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.
DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world's first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Dephaser JPY
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Dephaser JPY?
Če bi kriptovaluta Dephaser JPY rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Dephaser JPY.
Koliko je kriptovaluta Dephaser JPY vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Dephaser JPY je $ 0.00646943. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Dephaser JPY še vedno dobra naložba?
Dephaser JPY ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v JPYT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Dephaser JPY?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Dephaser JPY v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Dephaser JPY?
Cena kriptovalute JPYT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Dephaser JPY v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena JPYT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Dephaser JPY?
Na ceno JPYT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,033.96
+1.22%
ETH
3,411.53
+3.45%
SOL
159.64
+2.72%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.2166
+11.33%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za JPYT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par JPYT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Dephaser JPY gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Dephaser JPY letos rasla?
Cena kriptovalute Dephaser JPY bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Dephaser JPY (JPYT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:37:32 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.