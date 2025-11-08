Današnja cena Dephaser JPY

Današnja cena kriptovalute Dephaser JPY (JPYT) v živo je $ 0.00646943, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JPYT v USD je $ 0.00646943 na JPYT.

Kriptovaluta Dephaser JPY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 162,523, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 25.14M JPYT. V zadnjih 24 urah se je JPYT trgovalo med $ 0.00640833 (najnižje) in $ 0.00653106 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00682267, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00631154.

V kratkoročni uspešnosti se je JPYT premaknil +0.49% v zadnji uri in +0.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dephaser JPY (JPYT)

Tržna kapitalizacija $ 162.52K$ 162.52K $ 162.52K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 162.52K$ 162.52K $ 162.52K Zaloga v obtoku 25.14M 25.14M 25.14M Skupna ponudba 25,138,085.16154 25,138,085.16154 25,138,085.16154

