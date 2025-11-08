BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Dephaser JPY v živo je 0.00646943 USD. Tržna kapitalizacija JPYT je 162,523 USD. Spremljajte posodobitve cen iz JPYT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o JPYT

Informacije o ceni JPYT

Kaj je JPYT

Bela knjiga JPYT

Uradna spletna stran JPYT

Tokenomika JPYT

Napoved cen JPYT

Cena 1 JPYT v USD v živo:

$0.00650931
+0.70%1D
mexc
USD
Dephaser JPY (JPYT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:37:32 (UTC+8)

Današnja cena Dephaser JPY

Današnja cena kriptovalute Dephaser JPY (JPYT) v živo je $ 0.00646943, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JPYT v USD je $ 0.00646943 na JPYT.

Kriptovaluta Dephaser JPY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 162,523, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 25.14M JPYT. V zadnjih 24 urah se je JPYT trgovalo med $ 0.00640833 (najnižje) in $ 0.00653106 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00682267, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00631154.

V kratkoročni uspešnosti se je JPYT premaknil +0.49% v zadnji uri in +0.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dephaser JPY (JPYT)

$ 162.52K
--
$ 162.52K
25.14M
25,138,085.16154
Trenutna tržna kapitalizacija Dephaser JPY je $ 162.52K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba JPYT je 25.14M, skupna ponudba pa znaša 25138085.16154. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 162.52K.

Zgodovina cene Dephaser JPY, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00640833
24H Nizka
$ 0.00653106
24H Visoka

$ 0.00640833
$ 0.00653106
$ 0.00682267
$ 0.00631154
+0.49%

+0.10%

+0.20%

+0.20%

Zgodovina cen Dephaser JPY (JPYT) v USD

Danes je bila sprememba cene Dephaser JPY v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Dephaser JPY v USD $ -0.0000335899.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Dephaser JPY v USD $ -0.0001926123.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Dephaser JPY v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+0.10%
30 dni$ -0.0000335899-0.51%
60 dni$ -0.0001926123-2.97%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Dephaser JPY

Napoved cene Dephaser JPY (JPYT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JPYT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Dephaser JPY (JPYT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Dephaser JPY lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Dephaser JPY v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen JPYT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Dephaser JPY.

Kaj je Dephaser JPY (JPYT)

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Dephaser JPY (JPYT)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Dephaser JPY

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Dephaser JPY?
Če bi kriptovaluta Dephaser JPY rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Dephaser JPY.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:37:32 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Dephaser JPY (JPYT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Dephaser JPY

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

