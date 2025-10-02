Odkrijte ključne vpoglede v Department Of Government Efficiency (D.O.G.E), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Department Of Government Efficiency (D.O.G.E), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$D.O.G.E inspired by Elon Musk and Donald Trump's establishment of a department called the Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) D.O.G.E based on the playful spirit of the original D.O.G.E coin while integrating Elon Musk and Donald Trump's posts of the upcoming Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) spearheaded by Elon Musk the man who sent D.O.G.E to the moon. Get ready to see $DOGE everywhere you look, because D.O.G.E here to stay. Hold on tight! It's Department of Government Efficiency

Zdaj, ko razumete tokenomiko D.O.G.E, raziščite ceno žetona D.O.G.E v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov D.O.G.E, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal D.O.G.E? Naša stran za napovedovanje cen D.O.G.E združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

