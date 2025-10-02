Tokenomika Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

Tokenomika Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

Odkrijte ključne vpoglede v Department Of Gains Coin (D.O.G.C), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 13:38:10 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Department Of Gains Coin (D.O.G.C), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 84.77K
Skupna ponudba:
$ 921.52M
Razpoložljivi obtok:
$ 921.52M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 84.77K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00131648
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00003059
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy.

Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose.

As we grow, we are laying the foundation for:

Staking & Rewards Programs to empower our holders.

Liquidity Pools to enhance stability & accessibility.

EFT Cards for real world usability.

Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry.

But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver.

Uradna spletna stran:
https://dogccrypto.com/
Bela knjiga:
https://dogccrypto.com/d-o-g-c-whitepaper

Tokenomika Department Of Gains Coin (D.O.G.C): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Department Of Gains Coin (D.O.G.C) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov D.O.G.C, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov D.O.G.C.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko D.O.G.C, raziščite ceno žetona D.O.G.C v živo!

Napoved cene D.O.G.C

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal D.O.G.C? Naša stran za napovedovanje cen D.O.G.C združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

