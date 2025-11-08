Današnja cena deOTC

Današnja cena kriptovalute deOTC (DOTC) v živo je $ 0.00035238, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOTC v USD je $ 0.00035238 na DOTC.

Kriptovaluta deOTC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 246,665, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 700.00M DOTC. V zadnjih 24 urah se je DOTC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0006757, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00014923.

V kratkoročni uspešnosti se je DOTC premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije deOTC (DOTC)

Tržna kapitalizacija $ 246.67K$ 246.67K $ 246.67K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 352.38K$ 352.38K $ 352.38K Zaloga v obtoku 700.00M 700.00M 700.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

