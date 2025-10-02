Tokenomika Demole (DMLG)

Tokenomika Demole (DMLG)

Odkrijte ključne vpoglede v Demole (DMLG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 16:06:59 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Demole (DMLG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Demole (DMLG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 10.78K
Skupna ponudba:
$ 500.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 317.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 17.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.522796
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Demole (DMLG)

Demole is the first 3D RPG game on the NFT (Non-Fungible Token) platform. Available in both PvP and PvE modes, Demole offers an immersive experience with a rich storyline, epic 3D battle scenes, and optimized earning mechanisms for both gamers and crypto investors.

Uradna spletna stran:
https://www.demole.io/

Tokenomika Demole (DMLG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Demole (DMLG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DMLG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DMLG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DMLG, raziščite ceno žetona DMLG v živo!

Napoved cene DMLG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DMLG? Naša stran za napovedovanje cen DMLG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

