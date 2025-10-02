Tokenomika Delta Exchange (DETO)

Tokenomika Delta Exchange (DETO)

Odkrijte ključne vpoglede v Delta Exchange (DETO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:48:44 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Delta Exchange (DETO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Delta Exchange (DETO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 5.79M
Skupna ponudba:
$ 500.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 96.42M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 30.01M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.629138
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00701012
Trenutna cena:
$ 0.060022
Informacije o Delta Exchange (DETO)

Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences.

Salient features of DETO:

  1. Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta.
  2. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually.
  3. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools.
  4. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees.
  5. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO.
  6. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc.

Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more.

Uradna spletna stran:
https://www.delta.exchange/

Tokenomika Delta Exchange (DETO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Delta Exchange (DETO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DETO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DETO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DETO, raziščite ceno žetona DETO v živo!

