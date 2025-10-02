Tokenomika DeHub (DHB)

Tokenomika DeHub (DHB)

Odkrijte ključne vpoglede v DeHub (DHB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:13:56 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen DeHub (DHB)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DeHub (DHB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.36M
$ 3.36M
Skupna ponudba:
$ 4.79B
$ 4.79B
Razpoložljivi obtok:
$ 4.79B
$ 4.79B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.36M
$ 3.36M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.065827
$ 0.065827
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00070185
$ 0.00070185

Informacije o DeHub (DHB)

DeHub is a gaming and streaming protocol powered by its own DePIN of shared computing power, enabling truly censorship-resistant content hosting, transcoding, and delivery. It is designed to solve major challenges faced by legacy media apps, including centralised moderation, demonetisation, deplatforming, limited monetisation options, lack of data ownership, and restricted creative freedom for content creators worldwide. First launched in 2021 by a team of proven social media experts, gamers, and entrepreneurs.

Uradna spletna stran:
https://www.dehub.io
Bela knjiga:
https://docs.dhb.gg

Tokenomika DeHub (DHB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike DeHub (DHB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DHB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DHB.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DHB, raziščite ceno žetona DHB v živo!

Napoved cene DHB

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DHB? Naša stran za napovedovanje cen DHB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti