Tokenomika Degen The Otter (DGEN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Degen The Otter (DGEN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Degen The Otter (DGEN)
The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits.
"Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram
$DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'
Tokenomika Degen The Otter (DGEN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Degen The Otter (DGEN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DGEN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DGEN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DGEN, raziščite ceno žetona DGEN v živo!
Napoved cene DGEN
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DGEN? Naša stran za napovedovanje cen DGEN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
