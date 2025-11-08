Današnja cena Degen Hours

Današnja cena kriptovalute Degen Hours (SLEEP) v živo je --, s spremembo 9.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SLEEP v USD je -- na SLEEP.

Kriptovaluta Degen Hours je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 55,431, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00B SLEEP. V zadnjih 24 urah se je SLEEP trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SLEEP premaknil -1.11% v zadnji uri in -10.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Degen Hours (SLEEP)

Tržna kapitalizacija $ 55.43K$ 55.43K $ 55.43K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 55.43K$ 55.43K $ 55.43K Zaloga v obtoku 10.00B 10.00B 10.00B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

