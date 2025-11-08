Današnja cena Degen Express

Današnja cena kriptovalute Degen Express (DEGEX) v živo je $ 0.00002943, s spremembo 0.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DEGEX v USD je $ 0.00002943 na DEGEX.

Kriptovaluta Degen Express je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 26,734, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 908.51M DEGEX. V zadnjih 24 urah se je DEGEX trgovalo med $ 0.00002907 (najnižje) in $ 0.0000298 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0001051, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002612.

V kratkoročni uspešnosti se je DEGEX premaknil -0.13% v zadnji uri in -16.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Degen Express (DEGEX)

Tržna kapitalizacija $ 26.73K$ 26.73K $ 26.73K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 28.00K$ 28.00K $ 28.00K Zaloga v obtoku 908.51M 908.51M 908.51M Skupna ponudba 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728

