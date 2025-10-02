Tokenomika Degen Capital by Virtuals (DEGENC)
The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance!
Tokenomika Degen Capital by Virtuals (DEGENC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Degen Capital by Virtuals (DEGENC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DEGENC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DEGENC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DEGENC, raziščite ceno žetona DEGENC v živo!
