Današnja cena DegeCoin

Današnja cena kriptovalute DegeCoin ($DEGE) v živo je --, s spremembo 2.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $DEGE v USD je -- na $DEGE.

Kriptovaluta DegeCoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 385,638, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.38M $DEGE. V zadnjih 24 urah se je $DEGE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.064437, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je $DEGE premaknil -0.48% v zadnji uri in -15.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DegeCoin ($DEGE)

Tržna kapitalizacija $ 385.64K$ 385.64K $ 385.64K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 385.64K$ 385.64K $ 385.64K Zaloga v obtoku 999.38M 999.38M 999.38M Skupna ponudba 999,378,791.509483 999,378,791.509483 999,378,791.509483

Trenutna tržna kapitalizacija DegeCoin je $ 385.64K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba $DEGE je 999.38M, skupna ponudba pa znaša 999378791.509483. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 385.64K.