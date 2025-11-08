BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute DegeCoin v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija $DEGE je 385,638 USD. Spremljajte posodobitve cen iz $DEGE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o $DEGE

Informacije o ceni $DEGE

Kaj je $DEGE

Uradna spletna stran $DEGE

Tokenomika $DEGE

Napoved cen $DEGE

DegeCoin Logotip

DegeCoin Cena ($DEGE)

Nerazporejeno

Cena 1 $DEGE v USD v živo:

$0.0003921
$0.0003921
-2.70%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
DegeCoin ($DEGE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:54:15 (UTC+8)

Današnja cena DegeCoin

Današnja cena kriptovalute DegeCoin ($DEGE) v živo je --, s spremembo 2.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $DEGE v USD je -- na $DEGE.

Kriptovaluta DegeCoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 385,638, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.38M $DEGE. V zadnjih 24 urah se je $DEGE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.064437, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je $DEGE premaknil -0.48% v zadnji uri in -15.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DegeCoin ($DEGE)

$ 385.64K
$ 385.64K

--
--

$ 385.64K
$ 385.64K

999.38M
999.38M

999,378,791.509483
999,378,791.509483

Trenutna tržna kapitalizacija DegeCoin je $ 385.64K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba $DEGE je 999.38M, skupna ponudba pa znaša 999378791.509483. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 385.64K.

Zgodovina cene DegeCoin, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.064437
$ 0.064437

$ 0
$ 0

-0.48%

-2.72%

-15.67%

-15.67%

Zgodovina cen DegeCoin ($DEGE) v USD

Danes je bila sprememba cene DegeCoin v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene DegeCoin v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene DegeCoin v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene DegeCoin v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-2.72%
30 dni$ 0-27.60%
60 dni$ 0+13.10%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto DegeCoin

Napoved cene DegeCoin ($DEGE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena $DEGE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DegeCoin ($DEGE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena DegeCoin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DegeCoin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen $DEGE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DegeCoin.

Kaj je DegeCoin ($DEGE)

With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.

DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir DegeCoin ($DEGE)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DegeCoin

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DegeCoin?
Če bi kriptovaluta DegeCoin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DegeCoin.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:54:15 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti DegeCoin ($DEGE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti DegeCoin

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.6160

$0.000017400

$0.29676

$1.565

$0.20879

