Današnja cena DeFiGeek Community Japan

Današnja cena kriptovalute DeFiGeek Community Japan (TXJP) v živo je $ 19.65, s spremembo 1.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TXJP v USD je $ 19.65 na TXJP.

Kriptovaluta DeFiGeek Community Japan je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,126,859, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 210.00K TXJP. V zadnjih 24 urah se je TXJP trgovalo med $ 18.79 (najnižje) in $ 20.47 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 33.01, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 18.79.

V kratkoročni uspešnosti se je TXJP premaknil -0.09% v zadnji uri in -5.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Tržna kapitalizacija $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M Zaloga v obtoku 210.00K 210.00K 210.00K Skupna ponudba 210,000.0 210,000.0 210,000.0

