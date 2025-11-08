Današnja cena Defidash

Današnja cena kriptovalute Defidash (DEFIDASH) v živo je $ 0.01168744, s spremembo 5.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DEFIDASH v USD je $ 0.01168744 na DEFIDASH.

Kriptovaluta Defidash je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 233,749, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 20.00M DEFIDASH. V zadnjih 24 urah se je DEFIDASH trgovalo med $ 0.01090149 (najnižje) in $ 0.011839 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02970776, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01090149.

V kratkoročni uspešnosti se je DEFIDASH premaknil -0.46% v zadnji uri in -8.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Defidash (DEFIDASH)

Tržna kapitalizacija $ 233.75K$ 233.75K $ 233.75K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 233.75K$ 233.75K $ 233.75K Zaloga v obtoku 20.00M 20.00M 20.00M Skupna ponudba 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

