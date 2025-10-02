Odkrijte ključne vpoglede v DeFiato (DFIAT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DeFiato (DFIAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

DeFiato is a centralized DeFi platform underpinned by the original vision to provide first-of-its-kind infrastructure in the context of the “DeFi” world, while at the same time, seamlessly bridging the gap between “fiat” and “crypto” toward mass adoption.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DFIAT, raziščite ceno žetona DFIAT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DFIAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike DeFiato (DFIAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DFIAT? Naša stran za napovedovanje cen DFIAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

