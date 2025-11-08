Današnja cena Defi Tiger

Današnja cena kriptovalute Defi Tiger (DTG) v živo je --, s spremembo 3.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DTG v USD je -- na DTG.

Kriptovaluta Defi Tiger je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 794,604, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 352.61T DTG. V zadnjih 24 urah se je DTG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DTG premaknil -1.62% v zadnji uri in -19.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Defi Tiger (DTG)

Tržna kapitalizacija $ 794.60K$ 794.60K $ 794.60K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 794.60K$ 794.60K $ 794.60K Zaloga v obtoku 352.61T 352.61T 352.61T Skupna ponudba 352,607,927,725,549.3 352,607,927,725,549.3 352,607,927,725,549.3

