Današnja cena kriptovalute Defi Tiger v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija DTG je 794,604 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DTG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Defi Tiger v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija DTG je 794,604 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DTG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Defi Tiger (DTG) v živo je --, s spremembo 3.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DTG v USD je -- na DTG.
Kriptovaluta Defi Tiger je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 794,604, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 352.61T DTG. V zadnjih 24 urah se je DTG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je DTG premaknil -1.62% v zadnji uri in -19.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Defi Tiger (DTG)
$ 794.60K
$ 794.60K$ 794.60K
--
----
$ 794.60K
$ 794.60K$ 794.60K
352.61T
352.61T 352.61T
352,607,927,725,549.3
352,607,927,725,549.3 352,607,927,725,549.3
Trenutna tržna kapitalizacija Defi Tiger je $ 794.60K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DTG je 352.61T, skupna ponudba pa znaša 352607927725549.3. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 794.60K.
Zgodovina cene Defi Tiger, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
-1.62%
+3.80%
-19.03%
-19.03%
Zgodovina cen Defi Tiger (DTG) v USD
Danes je bila sprememba cene Defi Tiger v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Defi Tiger v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Defi Tiger v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Defi Tiger v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+3.80%
30 dni
$ 0
-50.80%
60 dni
$ 0
-58.95%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Defi Tiger
Napoved cene Defi Tiger (DTG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DTG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Defi Tiger (DTG) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Defi Tiger lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Defi Tiger v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DTG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Defi Tiger.
Kaj je Defi Tiger (DTG)
DTG is a Decentralized Meme Asset driven by a community Of Defi Enthusiasts with a unique love for felines.
With the calm ferocity of a Tiger and the quiet hum of a financial hub, we believe we can change the world one Transaction and one Tiger at a time.
DTG is a Decentralized Meme Asset driven by a community Of Defi Enthusiasts with a unique love for felines.
With the calm ferocity of a Tiger and the quiet hum of a financial hub, we believe we can change the world one Transaction and one Tiger at a time.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Defi Tiger
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Defi Tiger?
Če bi kriptovaluta Defi Tiger rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Defi Tiger.
Koliko je kriptovaluta Defi Tiger vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Defi Tiger je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Defi Tiger še vedno dobra naložba?
Defi Tiger ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v DTG, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Defi Tiger?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Defi Tiger v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Defi Tiger?
Cena kriptovalute DTG se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Defi Tiger v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena DTG.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Defi Tiger?
Na ceno DTG vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,899.49
+1.09%
ETH
3,412.98
+3.50%
SOL
159.43
+2.58%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1669
+6.79%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za DTG na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par DTG/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Defi Tiger gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Defi Tiger letos rasla?
Cena kriptovalute Defi Tiger bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Defi Tiger (DTG).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:53:49 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Defi Tiger (DTG)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.